Rúben Amorim teve uma agradável surpresa com a contratação do avançado/médio-ofensivo ganês Fatawu, de apenas 18 anos, e até já o considera como o primeiro reforço para a próxima temporada, apurou o Correio da Manhã.



Inicialmente contratado para as equipas da formação leonina, o avançado ganês chegou fora da janela do mercado de inverno.









