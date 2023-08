Fatawu no Leicester por empréstimo do Sporting

O extremo internacional ganês Abdul Fatawu vai jogar no Leicester, por empréstimo do Sporting, durante uma época, anunciou esta quinta-feira o clube do segundo escalão do futebol inglês.

Abdul Fatawu, de 19 anos, vai juntar-se aos portuguseses Ricardo Pereira e Wanya Marçal no plantel dos 'foxes', que lideram o Championship, com quatro vitórias nos quatro primeiros jogos, com mais dois pontos do que Norwich, Birmingham, Southampton e Preston North End.

O avançado ganês chegou ao Sporting ainda durante a época 2021/21, mas só foi inscrito na temporada passada, mediante um contrato até junho de 2027 e uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

"Estou muito feliz. Este é um momento incrível para mim. Estou contente por estar aqui. Para mim, olhando para o clube e pela forma como me senti com o treinador [Enzo Maresca], este é o melhor sítio para mim", afirmou Fatawu.

O ganês, que alinhou em 14 jogos pela equipa principal dos 'leões' na temporada passada, disputou o Mundial2022, no Qatar, pela seleção africana, pela qual já conta com 14 internacionalizações e um golo.

"Este foi o melhor momento para ingressar no Leicester. Eu escolhi este clube porque acho que me podem fazer crescer e ajudar a amadurecer. [O treinador] Contou-me os planos que tem para mi e como quer que eu jogue, e como ele me quer ajudar no meu futebol", explicou Fatawu, citado pelo clube.