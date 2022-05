No cumprimento de um velho ritual de fé, a comitiva do FC Porto poderá fazer este sábado uma paragem no Santuário de Fátima, no regresso a casa após o jogo no Estádio da Luz, em Lisboa. Trata-se de uma prática recorrente desde há muitos anos. Segundo apurou o CM, isso irá acontecer mais uma vez, caso a equipa viaje para o Porto já com o título assegurado.









Ver comentários