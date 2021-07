Fatura de 25 milhões de euros do Sporting adia contratação de avançado

O Sporting está impedido de contratar o avançado desejado por Rúben Amorim devido à fatura de 25 milhões de euros que tem para pagar até ao fim da época com as aquisições de Pedro Porro, Rúben Vinagre e Ugarte. Só a entrada de dinheiro fresco, mediante uma venda significativa ou a alienação dos passes de vários jogadores, permitirá nova investida no mercado, apurou oOs leões voltaram a reforçar as laterais com recurso ao empréstimo de um futebolista. Depois de Porro em 2020/21, agora foi Rúben Vinagre a chegar a Alvalade através de uma cedência temporária. Pelo espanhol, os verdes-e-brancos vão pagar 8,5 milhões de euros ao Man. City até 30 de junho de 2022. Já pelo português o Wolverhampton irá receber 10 milhões de euros no mesmo prazo.