Faz hoje três anos que Eder rematou e brilhou. Recorde o momento que deu o título de campeão europeu a Portugal

10 de julho de 2016. Faz esta quarta-feira exatamente três anos que a seleção de Portugal conquistou o seu primeiro grande título internacional ao sagrar-se campeã do Europeu de futebol através do golo de Eder, que se tornou um herói.Em pleno Stade de France, cerca de 60 mil franceses ficaram congelados ao ver o resultado em 1-0 quando Eder rematou à baliza e chegou ao golo, depois de Cristiano Ronaldo ter saído lesionado na primeira parte.A comitiva francesa dominou grande parte do encontro, mas foi Portugal quem se superiorizou, colocando Eder no topo nacional. Sem Ronaldo, tudo parecia mais complicado, mas acabou por resultar.Depois de um empate a zero no tempo regulamentar, o período de compensação foi excitante para Portugal.E, de repente, Eder passou de 'patinho feio' a campeão da Europa. Depois de várias críticas ao jogador e, em geral, à seleção, acabaram por ser dissipadas todas as dúvidas. Aquele remate vai ficar na história.10 de julho de 2019. E aquele golo continua na memória de todos nós.