“Este é o segundo melhor arranque do FC Porto em sete anos. Queremos fazer exibições perfeitas, mas isso não é possível, andamos à procura. Os resultados têm sido positivos, têm sido melhores do que as próprias exibições. Em termos exibicionais, fazer pior do que fizemos acho difícil”, disse esta sexta-feira Sérgio Conceição, que desta forma reconhece o défice da qualidade do futebol praticado pela sua equipa neste início de época.









Ver comentários