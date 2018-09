Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Barcelona e Girona FC aceitam jogar uma partida do campeonato espanhol nos EUA

Proposta foi assinada formalmente pelos presidentes dos clubes e da liga espanhola.

12:55

O FC Barcelona, o Girona FC e a Liga espanhola pediram formalmente à Real Federação Espanhola de Futebol autorização para que seja disputada uma partida nos EUA já esta temporada.



De acordo com a imprensa espanhola, o jogo será disputado entre o Girona FC e o FC Barcelona na jornada 21 desta época e está previsto para o dia 26 de janeiro no Hard Rock Stadium, em Miami.



A questão está a gerar controvérsia e a Associação Espanhola de Futebolistas (AFE) mostrou-se contra a proposta e em comunidado deu a conhecer o "descontentamento dos jogadores em relação à falta de informação em torno do acordo de ter um jogo disputado na América do Norte".



Assim, a Liga terá de apresentar uma proposta completa aos atletas, que decidirão se a aprovam e se querem ou não participar da partida, segundo a AFE.



O jornal Mundo Desportivo adianta que um dos aspetos mencionados no documento assinado pelos presidentes dos clubes e da Liga é a criação de um método de compensação dos adeptos, através de descontos no ingresso anual que muitos sócios adquirem no início da época.



Esta decisão faz parte de um acordo entre a Liga e a Relevant, empresa que organizou a International Champions Cup, e que é válido para os próximos 15 anos.