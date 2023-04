FC Barcelona sagra-se tetracampeão feminino em Espanha

O FC Barcelona sagrou-se, este domingo, tetracampeão feminino espanhol de futebol, ao vencer em casa o Huelva por 2-0, num encontro da 27.ª jornada marcado pelo regresso aos relvados de Alexia Putellas.

A formação catalã, que passou a contar oito títulos, todos arrebatados nos últimos 12 anos, somou o 26.º triunfo, em 26 jogos, com golos de Laia Codina, aos 39 minutos, Jana Fernández, aos 62, e da nigeriana Asisat Oshoala, aos 89.

Depois dos triunfos de 2019/20, 2020/21 e 2021/22, o 'Barça', que conta 78 pontos - o Real Madrid, segundo classificado, soma 65 e só pode chegar aos 77 -, voltou a não dar hipóteses à concorrência, selando agora o título há muito anunciado.

A grande novidade do dia foi mesmo o regresso de Alexia Putellas, que depois de ter sido suplente não utilizada no jogo de quinta-feira com o Chelsea (1-1), das meias-finais da Liga dos Campeões, teve desta vez os primeiros minutos na época 2022/23.

Putellas sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em 5 de julho de 2022, num treino da seleção espanhola para o Euro2022, e o seu último jogo datava de 1 de julho de 2022, num particular com a Itália, no qual marcou o golo da Espanha (1-1), em Castel di Sangro.

Ao serviço do FC Barcelona, a número 11 já não atuava desde 29 de maio de 2022, dia em que marcou o sexto golo do 'Barça' na final da Taça da Rainha de 2021/22, curiosamente também face ao Huelva (6-1).

A Bola de Ouro e jogadora do ano da FIFA em 2021 e 2022 começou a aquecer cerca dos 60 minutos, para 'loucura' dos 5.289 espetadores que encheram o Estádio Johan Cruyff, e entrou em campo aos 74, substituindo Claudia Pina.

O objetivo do treinador catalão, Jonatan Giráldez será, certamente, dar minutos a Alexia nos últimos encontros do campeonato, preparando-a para a final da 'Champions', em 3 de junho, face a Arsenal ou Wolfsburgo, em Eindhoven.