O FC Porto comunicou à CMVM que alterou o seu ‘factoring’ (antecipação de receita pagando juros) dos direitos televisivos com a Sagasta, “resultando num aumento global líquido de cerca de 54,3 milhões de euros”.



A SAD não revela a maturidade da nova titularização de créditos - só se saberá no relatório e contas anual, em outubro, seis meses após as eleições no clube -, mas o CM sabe que a receita antecipada deverá ir até junho de 2027.









