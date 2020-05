FC Porto antecipa novos testes ao coronavírus

O FC Porto vai antecipar novos testes à Covid-19. A CMTV sabe que a estrutura portista tomou esta decisão na sequência da notícia divulgada hoje pelo jornal Record, que revelou a existência de um caso positivo no plantel.

A CMTV sabe mesmo que podem ser dois os jogadores do Porto infetados com o novo coronavírus. Estas informações deixaram muitos jogadores preocupados. Hoje, em comunicado divulgado no site oficial, o clube disse que "não há ocorrências a registar no boletim clínico".

A SAD liderada por Pinto da Costa optou por não divulgar publicamente se há ou não casos de infeção. Uma postura diferente da assumida pelo Benfica, que revelou a identidade do único jogador infetado até ao momento, David Tavares.