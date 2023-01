Tudo porque as duas primeiras edições da Supertaça portuguesa são tidas como oficiosas, segundo a Federação Portuguesa de Futebol. A prova tornou-se oficial a partir de 1981 e para trás ficaram então dois títulos, um ganho pelo Boavista e outro pelo Benfica. O FC Porto não reconhece este título do rival e por isso reclama ter mais um (83 contra 82). O boletim informativo diário do emblema do dragão, de resto, dava conta disso mesmo, ou seja, de o FC Porto ser agora o clube com mais títulos.



Com a estreia no quadro de honra da Taça da Liga, o FC Porto voltou a colar-se ao Benfica na contabilidade geral dos títulos de futebol. Ambos os clubes têm agora 83 conquistas. Mas a questão é polémica e está longe de gerar consenso aritmético.Tudo porque as duas primeiras edições da Supertaça portuguesa são tidas como oficiosas, segundo a Federação Portuguesa de Futebol. A prova tornou-se oficial a partir de 1981 e para trás ficaram então dois títulos, um ganho pelo Boavista e outro pelo Benfica. O FC Porto não reconhece este título do rival e por isso reclama ter mais um (83 contra 82). O boletim informativo diário do emblema do dragão, de resto, dava conta disso mesmo, ou seja, de o FC Porto ser agora o clube com mais títulos.

No site da Federação Portuguesa de Futebol os títulos do Boavista e do Benfica figuram na lista geral de vencedores, com a já referida ressalva de a prova ter sido oficiosa nas duas primeiras edições (1978/79 e 1979/80).