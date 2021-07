FC Porto aposta na formação

Sérgio Conceição está a iniciar a nova época e já está a bater um recorde ao contar com 13 jovens da formação do FC Porto nos trabalhos da equipa.O treinador, que renovou contrato neste defeso por mais três épocas (até 2024), tem os seguintes jogadores formados no clube à sua disposição: Francisco Meixedo, Diogo Costa, Diogo Leite, Tomás Esteves, Rodrigo Conceição, João Mário, Romário Baró, Vitinha, Bruno Costa, Sérgio Oliveira, Rodrigo Valente, Fábio Vieira e Francisco Conceição.A aposta na formação será uma das bandeiras do técnico, que conta agora com os dois filhos Rodrigo e Francisco a trabalharem sob as suas ordens. Esta lista poderá sofrer alterações caso cheguem mais alguns reforços para a equipa.