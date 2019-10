FC Porto assalta liderança do campeonato

Um dragão de raça e determinação passou com distinção o assalto à liderança da Liga ao vencer o Famalicão por 3-0, com o jovem Fábio Silva, de 17 anos e três meses, a fechar o marcador.Sérgio Conceição não escondeu o seu descontentamento com o empate a meio da semana com o Rangers (1-1), para a Liga Europa. Mexeu no onze. Marega acabou na bancada, Alex Telles e Zé Luís ficaram no banco e Mbemba foi para defesa-direito, permitindo a Corona subir para extremo, o lugar que o notabilizou. E a verdade é que os dragões não se ressentiram das mudanças.O FC Porto teve sempre o jogo controlado, com uma toada ofensiva maior, fruto de uma pressão alta sobre a bola. O guarda-redes Defendi foi adiando o inevitável, com um punhado de defesas difíceis que fizeram desesperar Uribe, Soares e Corona. O Famalicão, a equipa sensação da Liga, não fez melhor do que um remate perigoso de Fábio Martins, a que Marchesín correspondeu com uma defesa fotogénica.Mas tantas vezes vai o cântaro à fonte que um dia fica lá. Foi o que aconteceu com o FC Porto, que chegou ao golo através de Luis Díaz. Um passe de Patrick William foi intercetado por Otávio, que lançou o colombiano para o primeiro golo.Na etapa complementar, os dragões mantiveram o domínio territorial e controlaram sempre a partida. O golo da tranquilidade só chegou aos 78 minutos por Soares. Num lance de insistência, ganhou um ressalto, seguiu para a baliza e fintou o guarda-redes Defendi antes de empurrar a bola para a baliza.Conceição optou por gerir alguns jogadores a pensar na partida de quarta-feira com o Marítimo. Mas ainda houve tempo para mais uma noite de glória do jovem Fábio Silva. Entrou e dois minutos depois ampliou a vantagem para 3-0. Depois do golo na Taça frente ao Coimbrões, este domingo voltou a fazer o gosto ao pé. Um fenómeno."Optei pelos jogadores que estavam a 100 por cento a todos os níveis. Optei por estes onze, que me davam todas as garantias", afirmou Sérgio Conceição no final do jogo, quando foi questionado sobre a ausência de Marega. "Eu só olho para um jogo de cada vez. As opções que tomei foram apenas para este jogo", concluiu o técnico."O mais importante era dar uma boa resposta, ganhámos o jogo. Aceito e percebo a pressão que existe num grande clube, mas tudo aquilo que se cria à volta do futebol não é positivo para ninguém. Não estou a falar das pessoas que nos vêm apoiar sempre. Nós queremos ganhar todos os jogos, mas por vezes o adversário também tem mérito", lembrou Sérgio Conceição."Cabia-nos a nós defrontarmos o líder do campeonato, fazer um bom jogo, e isso passaria por estudar bem o adversário. Não é por acaso que estava na frente ao fim da sétima jornada. Foi o trabalho coletivo que veio ao de cima, aliando o nosso bom jogo com bola ao processo defensivo", afirmou o treinador do FC Porto."Foi um jogo muito complicado. Fomos completamente dominados pelo FC Porto. Tenho de lhes dar os parabéns pela estratégia, que nos conseguiu anular", admitiu no final do jogo João Pedro Sousa, treinador do Famalicão.Marega foi o jogador preterido pelo técnico Sérgio Conceição, que atirou o avançado, de 28 anos, para a bancada. Num onze com diversas alterações, a ausência do maliano no leque de opções é, sem dúvida, a principal.