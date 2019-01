Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Porto ataca Benfica com imagem de Pizzi

Jogador das águias apanhado a apertar pescoço a Guedes.

Por Mário Figueiredo | 09:51

O ambiente para o Clássico entre o FC Porto e o Benfica, da próxima terça-feira (19h45) das meias-finais da Taça da Liga, está a aquecer com os dragões a acusarem as águias de se "acharem acima da lei", revelando uma imagem de Pizzi a apertar o pescoço a Alexandre Guedes na partida de sexta-feira dos encarnados com o V. Guimarães (triunfo por 1-0).



"Lembram-se do barulho que fizeram por causa do Brahimi? Desta vez o Benfica nem pia. Sabem porquê? Porque eles acham mesmo que estão acima da lei. Mas esse tempo está-se a acabar", escreveu Francisco J. Marques no Twitter.



O diretor de comunicação dos portistas faz uma analogia entre o caso de Guimarães, com Pizzi e Guedes, e um que tinha envolvido o portista Brahimi e Niltinho, do D. Chaves, na primeira jornada da Liga. O Benfica fez uma participação desse lance exigindo que o argelino fosse castigado.



As águias, nessa altura, recorreram também a um exemplo em que Samaris acabou punido após o recurso às imagens televisivas, num lance idêntico num jogo com o Sp. Braga. Se Pizzi tivesse visto o cartão vermelho, falhava o jogo com os dragões.



A luta entre as duas equipas continua intensa dentro e fora de campo, antes de um clássico que vai determinar um dos finalistas da Taça da Liga (Sporting defronta o Sp. Braga), uma prova que os dragões nunca conquistaram.



A rivalidade dos dois clubes, empolada ainda pelo caso dos mails do Benfica, também está bem presente na Liga. O FC Porto lidera com cinco pontos de vantagem sobre o Benfica, o 2º classificado.



PORMENORES

200 bilhetes

O FC Porto divulgou ontem que ainda tem 200 bilhetes (25 euros cada) para o clássico com o Benfica das meias-finais da Taça da Liga, que decorre em Braga.



Regresso ao trabalho

Os dragões regressam hoje ao trabalho no Olival, com o primeiro treino de preparação para o Benfica. Cumpriram folga no sábado após o triunfo com o D. Chaves (4-1).



Felipe em dúvida

O defesa-central Felipe foi substituído no jogo com o Chaves e pode estar em dúvida para o jogo com o Benfica.



José Rankin gera duelo

José van Rankin, lateral-direito do Chivas do México por empréstimo do Pumas, está a ser cobiçado pelo FC Porto e Benfica. Tem 25 anos.