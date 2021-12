O FC Porto B recebeu e venceu esta quarta-feria o Penafiel, por 3-1, no jogo de abertura da 16ª jornada da II Liga. O destaque do encontro foi para Danny Loader, autor de um hat trick.





O avançado inglês (que já marcou na equipa principal) inaugurou o marcador de penálti (13’), tendo marcado mais dois golos na segunda parte (55’ e 88’). O tento de honra dos durienses pertenceu a Roberto (19’). Com este resultado, a equipa secundária dos dragões subiu ao 5º lugar do campeonato, com 24 pontos, ultrapassando o emblema duriense (23). O Benfica B lidera isolado a II Liga, com 33 pontos.