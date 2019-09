FC Porto bate Santa Clara pela margem mínima e lidera no grupo da Taça da Liga

Um Dragão com dentes de Leite foi suficiente para derrotar o Santa Clara na estreia na Taça da Liga. O central da casa terminou da melhor maneira um verdadeiro bailado de Nakajima e assinou a primeira vitória numa prova que é historicamente maldita para os azuis-e-brancos. Histórica foi também a titularidade de Fábio Silva, o mais novo de sempre a fazê-lo no FC Porto.Sérgio Conceição foi à Quinta do Olival buscar cinco dos titulares, incluindo a joia de 17 anos, 2 meses e 6 dias. Só que Shoya a brilhar seria mesmo Nakajima, logo aos 2 minutos com um tiraço que, diga-se, criou expectativas de um início de jogo que não seriam correspondidas.O encontro cairia num ritmo baixo e de erros constantes, com apenas uma grande oportunidade para cada lado - Pineda falhou de forma incrível, aos 11’, e Tiquinho Soares obrigou Ferreira a grande defesa, aos 31’. Até que o sol nascente voltou a iluminar o Dragão -Naka deu cabo dos rins ao adversário e cruzou para Leite fazer o 1-0 mesmo em cima do descanso.Na segunda metade, a partida manteve-se longe das balizas, e com muitas, muitas interrupções , com os maiores aplausos da bancada a surgirem para os pormenores técnicos de Romário Baró e Shoya Nakajima - este com uma vírgula que até mereceria ponto final deste texto. Só que falta ainda sublinhar que a vitória do FC Porto é justa, embora não brilhante, apesar do ouro nascido no Olival.Os dragões somaram esta quarta-feira a sétima vitória consecutiva. Às cinco da Liga e uma da Liga Europa somou ontem a primeira na Taça da Liga, fase de grupos.Mbemba esteve muito bem entre a defesa e o meio-campo. Shoya foi decisivo e Baró também brilhou, Diogo Leite até marcou e o homónimo Costa segurou o 1-0 aos 59’.Manafá tarda em afirmar-se como lateral de um grande, Bruno Costa errou passes em demasia e mesmo o recordista Fábio Silva, pese a idade, teve um jogo complicado.Decidiu bem os lances de bola no braço na área. Terá poupado apenas um par de cartões ao Santa Clara, por vezes excessivamente agressivo.