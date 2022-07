FC Porto bate Vitória de Guimarães em 'teste' de pré-época

O FC Porto, campeão em título da I Liga portuguesa de futebol, derrotou este sábado o Vitória de Guimarães, do mesmo escalão, por 2-1, em desafio de pré-temporada realizado no centro de treinos do Olival, no concelho de Vila Nova de Gaia.

No quinto jogo de pré-temporada para ambas as equipas, os 'dragões' asseguraram o triunfo com um golo de Danny Loader, avançado inglês sobretudo utilizado pela equipa B nas duas épocas anteriores, que desfez a igualdade a uma bola verificada ao intervalo.

Na primeira metade do encontro, o avançado Gonçalo Borges, internacional sub-21 por Portugal, inaugurou o marcador para os 'azuis e brancos' aos 34 minutos, antes de Jota Silva, extremo contratado pelos vitorianos ao Casa Pia, restabelecer o empate, aos 38.

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, apresentou um 'onze' formado pelo guarda-redes Diogo Costa, pelos defesas João Mário, Pepe, Marcano e Zaidu, pelos médios Grujic e Uribe, pelos extremos Gonçalo Borges e Pepê e ainda pelos avançados Taremi e Evanilson.

Outros 10 elementos jogaram pelos 'dragões' ao longo da partida: o guarda-redes Marchesín, os defesas Rodrigo Conceição, Fábio Cardoso e Wendell, os médios Eustáquio, Otávio e Bruno Costa e ainda os atacantes Galeno, Toni Martínez e Danny Loader, com o lateral Wilson Manafá de fora, em "treino condicionado, trabalho de ginásio e tratamento", lê-se no sítio oficial portista.

Já o treinador dos vimaranenses, Moreno Teixeira, utilizou 23 atletas, adianta o sítio oficial dos vitorianos: os guarda-redes Bruno Varela, Matous Trmal e Celton Biai, os defesas Miguel Maga, Bruno Gaspar, André Amaro, Mikel Villanueva, Jorge Fernandes, Abdul Mumin, Hélder Sá e Ryoya Ogawa, os médios Alfa Semedo, Ibrahima Bamba, Dani Silva, André Almeida, Tiago Silva e Janvier, e os avançados Jota Silva, Nelson da Luz, Rúben Lameiras, André Silva, Anderson e Bruno Duarte.

O próximo jogo no calendário de pré-época do FC Porto está marcado para as 20:00 de 23 de julho, um sábado, frente ao Mónaco, servindo de apresentação aos sócios, no Estádio do Dragão, enquanto o Vitória concluiu hoje a pré-época e inicia oficialmente a temporada 2022/23 na quinta-feira, com a receção ao Puskas Akadémia (Hungria), para a primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Europa.