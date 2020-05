FC Porto pode jogar 'fora'...no Estádio do Dragão

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 21.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O jogo Famalicão-FC Porto, da 25ª jornada da Liga, poderá vir a realizar-se no Estádio do Dragão, admitiu aofonte do clube minhoto. Em causa está a possibilidade de o Estádio Cidade de Barcelos não constar da lista dos nove campos aprovados esta quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS) para a retoma da Liga.Os famalicenses já tinham dito que, não reunindo condiçõ...