FC Porto, Benfica e Sporting já conhecem adversários nos 'quartos' da Taça de Portugal

O FC Porto, o Benfica e o Sporting já conhecem os adversários para os quartos de final da Taça de Portugal. O sorteio, realizado esta segunda-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras, ditou o emparelhamento para as meias-finais da prova 'rainha'.



O Benfica vai defrontar o Vizela. O FC Porto joga com o Santa Clara. O Sporting tem encontro marcado com o União de Leiria. O quarto encontro da ronda opõe o V. Guimarães ao Gil Vicente.





O emparelhamento para as meias-finais dita um possível dérbi lisboeta, uma vez que os vencedores do encontro Vizela-Benfica e U. Leiria-Sporting cruzam-se nessa fase.Caso passe, o FC Porto joga com o vencedor do encontro entre V. Guimarães e Gil Vicente.

Os quartos de final vão ser disputados entre 7 e 9 de fevereiro, com a primeira mão das meias-finais entre 27 e 29 do mesmo mês.

A segunda mão das meias-finais vai realizar-se entre 2 e 4 de abril, ficando definidas as duas equipas presentes na final, marcada para 26 de maio, no Estádio Nacional, em Oeiras.



As datas dos encontros:

Quartos de final (7 a 9 de fevereiro):

Jogo 1: Vitória de Guimarães - Gil Vicente

Jogo 2: Vizela - Benfica

Jogo 3: Santa Clara - FC Porto

Jogo 4: União de Leiria - Sporting

Meias-finais:

- Primeira mão (27 a 29 de fevereiro)

Vencedor jogo 1 - Vencedor jogo 3

Vencedor jogo 4 - Vencedor jogo 2

- Segunda mão (2 a 4 de abril)

Vencedor jogo 3 - Vencedor jogo 1

Vencedor jogo 2 - Vencedor jogo 4

Final (26 de maio)

Vencedor jogo 1/Vencedor jogo 3 - Vencedor jogo 4/Vencedor jogo 2