O FC Porto caiu esta terça-feira nos ‘oitavos’ da Champions ao empatar a zero com o Inter Milão, depois da derrota por 1-0 trazida de Itália da primeira mão, e após ter enviado duas bolas aos ferros já nos descontos.



Sérgio Conceição procedeu a seis alterações face ao último jogo, sendo as ausências mais significativas as de Pepe (lesionado) e de Otávio (castigado).









Ver comentários