Sérgio Conceição quer o foco total dos jogadores do FC Porto na passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões (vale um encaixe de mais 9,6 milhões de euros) e para isso basta empatar esta quarta-feira (20h00) com os ucranianos do Shakhtar Donetsk no Dragão.



Apesar de os dragões estarem em contagem decrescente para o jogo com o Sporting em Alvalade na segunda-feira, Sérgio Conceição tem as baterias viradas para a Champions.









Ver comentários