O FC Porto tem como missão chegar aos oitavos de final da Liga dos Campeões. Caso contrário, apurou o CM, será preciso vender um jogador já no mercado de transferências de inverno.



Os dragões têm garantidos 39,5 milhões de euros só pela participação na fase de grupos. Mas, à semelhança do que fez o Benfica, como o CM revelou oportunamente, a SAD do FC Porto orçamentou uma receita à volta dos 60 milhões de euros com a participação na liga milionária.









