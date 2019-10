FC Porto com mudanças à vista para o Feyenoord

Sérgio Conceição pondera fazer alterações no onze do FC Porto, que amanhã (17h55, SIC) vai a Roterdão (Holanda) enfrentar o Feyenoord em jogo da 2ª jornada do grupo G da Liga Europa, apurou o CM.

A vitória no jogo de estreia na prova (2-1 frente ao Young Boys) dá uma outra tranquilidade ao técnico dos dragões para proporcionar descanso aos jogadores com mais minutos, mas também dar ritmo e rotação a outros menos utilizados. Soares deve regressar à titularidade, à semelhança daquilo que já tinha acontecido diante dos suíços. Depois de ter começado no banco na vitória por 1-0 frente ao Rio Ave, o colombiano Luis Díaz também poderá ser opção na equipa inicial.

A grande incógnita continua a ser Corona. O jogador saiu com dores musculares no jogo com os vila-condenses e Sérgio Conceição só vai arriscar a sua utilização se este der indicações de que está totalmente recuperado.

O treino desta terça-feira no Olival ficou marcado pela visita de técnicos da Autoridade de Antidopagem de Portugal, que fizeram controlos e recolheram amostras de sangue e urina de vários jogadores.

Cabo Verde chama Zé Luís

Zé Luís foi convocado por Rui Águas para os próximos jogos de Cabo Verde, dois anos após a última chamada. Os cabo-verdianos vão fazer dois particulares: dia 10 contra o Togo e dia 13 (adversário ainda não divulgado). O avançado é um dos muitos jogadores que vão desfalcar o FC Porto, devido aos trabalhos das seleções. O próximo jogo é para a Taça de Portugal no fim de semana de 19 e 20 deste mês (adversário é conhecido esta quarta-feira).