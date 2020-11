FC Porto com multa de 35 mil euros por atraso no início ou reinício de jogo da Liga dos Campeões em Manchester

A UEFA puniu o FC Porto com uma multa de 35 mil euros por um atraso no início ou reinício do jogo em Manchester, frente ao Manchester City, referente à 1.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.A decisão saiu de uma reunião do Comité de Controlo, Ética e Disciplina do organismo, que decidiu também arquivar um processo disciplinar que tinha sido aberto a Sérgio Conceição, por ter sido "o responsável pelo atraso".Em contrapartida, o Manchester City foi multado em 12 mil euros por "conduta imprópria da equipa".