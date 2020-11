FC Porto com o caminho aberto para os 'oitavos' da Champions

Simples, segura e inquestionável. Assim foi a vitória (2-0) do FC Porto no terreno do Marselha, que garante praticamente um lugar nos ‘oitavos’ da Champions (empate chega no próximo jogo e pode até nem ser necessário).O triunfo tranquilo e justo do último jogo do Dragão (3-0) levou Conceição a apostar praticamente no mesmo onze. Apenas o reforço Grujic entrou para o lugar do lesionado Uribe.A equipa gaulesa entrou bem, mas durou pouco. Só por uma vez cheirou o golo, mas Marchesín foi gigante a cabeceamento de Germain.Depois deste fogacho inicial o FC Porto passou a dominar. Foi subindo cada vez mais no terreno, tentando provocar o erro do adversário, que já tinha demonstrado muitas fragilidades no Porto.Num dos poucos lances de perigo em todo o encontro para o FC Porto, Zaidu atirou primeiro para defesa de Mandanda. Dois minutos depois voltou a fazer o mesmo, só que, neste caso, o guarda-redes do Marselha sacudiu o primeiro disparo para a frente. No sítio certo, o lateral-esquerdo – o melhor em campo – fez o golo no mítico Vélodrome.Com mais qualidade, mais tranquilidade e mais querer, a equipa de Conceição controlou por completo um fraco conjunto marselhês, que não conseguiu aproveitar a expulsão de Grujic até porque logo depois Balerdi fez penálti sobre Marega e também acabou expulso. Sérgio Oliveira não tremeu e sentenciou a partida, no seu sétimo golo esta época.O FC Porto mostrou mais uma vez uma solidez impressionante, numa exibição sem grandes rasgos, mas de uma justiça a toda a prova.Segue-se o duelo com o Man. City (já qualificado) em casa. Um empate chega para os dragões seguirem em frente, mas pode até nem ser necessário, desde que o Olympiacos não vença o Marselha no outro encontro da quinta jornada."Quero dedicar esta vitória ao Reinaldo, ao nosso ‘chefinho’. Ele era amado não só no FC Porto, mas por toda a gente. Viu-me chegar ao clube com 16 anos. Um abraço à sua família. A família portista está com ela", disse Sérgio Conceição, treinador dos dragões, após o final do jogo com o Marselha, acrescentando: "Na Liga dos Campeões todos os pontos são muito difíceis de conquistar. Temos de continuar a lutar"."Abriste-me as portas do futebol. Jamais te esquecerei. Descansa em paz, querido ‘chefinho’", escreveu André Villas-Boas, treinador do Marselha, sobre a morte de Reinaldo Teles. O técnico também falou sobre Maradona: "É um dia muito duro. Perde-se um ídolo do futebol."