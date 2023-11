FC Porto com prejuízo de quase 2,5 milhões de euros em 2022/23

O FC Porto alcançou um resultado líquido negativo de 2,430 milhões de euros (ME) em 2022/23, num "ligeiro desagravamento" de 265.000 euros face aos 2,695 ME negativos da época anterior, revelaram este domingo os vice-campeões de futebol.

De acordo com o relatório e contas divulgado este domingo no sítio oficial do clube na Internet, os 'dragões' subiram nos rendimentos operacionais, de 13,622 ME para 15,616 ME, fasquia insuficiente para cobrir o aumento dos gastos, de 16,525 ME para 18,536 ME, e que fez 'cair' de forma ténue os resultados operacionais, de 2,903 ME para 2,920 ME negativos.

O ativo diminuiu para 68,023 ME, contra os 71,700 ME contabilizados em 30 de junho de 2022, tal como o passivo passou de 36,709 ME para 35,533 ME, sem beliscar os capitais próprios positivos, que se fixaram em 34,991 ME, face aos 32,490 ME da época anterior.