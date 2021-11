A condição física de Pepe vai continuar a ser gerida com pinças até à hora do jogo de quarta-feira (20h00) com o Liverpool, a contar para a Liga dos Campeões, apurou o Correio da Manhã.O internacional português lesionou-se na perna esquerda no treino de sexta-feira. Foi poupado no jogo da Taça de Portugal com o Feirense (5-1) e, nos últimos dias, só tem feito tratamento e ginásio.