Onze metros de grandeza. Já parece longínquo o dia em que o FC Porto saiu pequenino do Dragão, vergado pelo Club Brugge. A equipa de Conceição encontrou no Bayer o remédio para os seus males e voltou esta quarta-feira a ser um gigante na Europa: vitória expressiva na Alemanha, num jogo com três penáltis, todos com final feliz para os azuis-e-brancos.









