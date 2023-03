FC Porto condenado a pagar quase quatro mil euros em multas

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol aplicou duas multas pesadas ao FC Porto, num valor total de quase quatro mil euros, devido a ocorrências na deslocação a Chaves da passada jornada da Liga Bwin.Uma delas, de 1.910 euros, diz respeito ao comportamento dos seus adeptos, que deflagraram vários engenhos pirotécnicos no decorrer da partida com os flavienses. A outra, de 2.040 euros, está relacionada com o atraso de três minutos no regresso dos balneários, após o intervalo.O Chaves, de resto, também chegou com o mesmo tempo de atraso e igualmente sem justicação para o efeito, mas só foi multado em 694 euros.