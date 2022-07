O FC Porto já chegou a acordo para a contratação do defesa-central David Carmo ao Sp. Braga, num negócio de 20 milhões de euros, que pode chegar aos 22,5 mediante objetivos. O defesa, de 22 anos, apresentou-se esta segunda-feira de manhã no arranque dos trabalhos do Sp. Braga, mas o seu destino é o FC Porto até 2027.









Ver comentários