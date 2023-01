A condição física de Pepe sofreu um retrocesso, mas não a ponto de convencer Sérgio Conceição a pedir a contratação de um central. Ao que o CM apurou, o técnico confia nas opções à sua disposição: Fábio Cardoso, Marcano, David Carmo e João Marcelo.



A fratura no cúbito do antebraço esquerdo de Pepe não estava a sarar como os médicos portistas previram, pelo que foi decidido avançar com uma cirurgia para “melhorar a consolidação óssea”.









