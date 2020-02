FC Porto diz que vitória sobre Benfica instalou dúvida da "real capacidade do seu treinador e dos seus jogadores"

O FC Porto reagiu de forma oficial ao pedido do Benfica para que os próximos jogos de ambas as equipas fossem arbitrados por árbitros estrangeiros e, através de um comunicado, falou em novela, motivada, segundo os dragões, por uma "vitória sem margem para dúvidas" que "instalou na Direção do SL Benfica a dúvida sob a real capacidade do seu treinador e dos seus jogadores para o que resta do campeonato".Na ótica dos azuis e brancos, a postura mais recente das águias não passa de um "expediente de condicionamento" que teve início antes do jogo e que "prossegue agora em sucessivas tomadas de posição públicas do SL Benfica, reclamando, entre outras alarvidades, árbitros estrangeiros para o que resta do campeonato".O FC Porto lembrou ainda o jogo da meia-final da Allianz Cup do ano passado, vencida pelos dragões, após a qual "o presidente do SL Benfica declarou (ou proclamou) que o árbitro desse jogo não poderia continuar em funções".Na mesma nota, os dragões anunciaram também que vão apresentar uma denúncia-crime contra Eduardo Dâmaso e António José Vilela, diretor e diretor-adjunto da Revista "Sábado".