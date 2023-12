FC Porto e Benfica confirmados no Mundial de Clubes 2025

A FIFA confirmou este domingo que FC Porto e Benfica estão entre os participantes do Mundial de Clubes de 2025. Os detalhes da primeira edição do novo formato da competição foram aprovados este domingo durante o Conselho da FIFA que decorre na Arábia Saudita, com dragões e águias entre os nove participantes da UEFA já confirmados.

A prova terá o nome oficial vai decorrer entre 15 de junho e 13 de julho de 2025 nos Estados Unidos e, como estava previsto, terá 32 clubes divididos em oito grupos de quatro equipas. FC Porto e Benfica estão entre os 12 representantes da Europa, tendo já garantido vaga através do coeficiente da UEFA.Eis os 18 clubes já confirmados e as 14 vagas que estão por definir:Quatro vencedores da Liga dos Campeões:2020/21: Chelsea (Inglaterra)2021/22: Real Madrid (Espanha)2022/23: Man. City (Inglaterra)2023/24: Por definirOito qualificados via ranking:1. Bayern (Alemanha)2. PSG (França)3. Inter (Itália)4. FC Porto (Portugal)5. Benfica (Portugal)(Mais três equipas por definir)Quatro vencedores da Taça Libertadores:2021: Palmeiras (Brasil)2022: Flamengo (Brasil)2023: Fluminense (Brasil)2024: Por definirDois qualificados via ranking(por definir)Três vencedores da Champions Asiática:2021: Al Hilal (Arábia Saudita)2022: Urawa Red Diamonds (Japão)2023: Por definirUma qualificado via ranking(por definir)Três vencedores da Champions Africana:2020/21 e 2022/23: Al Ahly (Egito)2021/22: Wydad Casablanca (Marrocos)2023/24: Por definirUm qualificado via ranking(por definir)Quatro vencedores da Champions da Concacaf2021: Monterrey (México)2022: Seattle Sounders (Estados Unidos)2023: Club Léon (México)2024: Por definirUm qualificado via ranking1. Auckland City (Nova Zelândia)Uma equipa dos Estados Unidos ainda por definir