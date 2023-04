número de penáltis obtidos no top-75 ligas mundiais de futebol, diz que o FC Porto viu 41 penáltis desde 2020.

Fenerbahçe





apenas o Zamalek (43), o Hadjuk Split (43) e o Herediano (44) têm mais penáltis assinalados a favor que os dragões.

Segundo um relatório publicado, esta quinta-feira, pelo Observatório Internacional de Futebol, diz que o FC Porto é o quarto clube do mundo com mais penáltis assinalados a favor. O Estudo, que abrange oEm igualdade com o clube turco