FC Porto e Roma lutam por Viña

O lateral Matías Viña é alvo do FC Porto para reforçar a lado esquerdo da defesa, mas nas últimas horas surgiu um adversário de peso interessado no uruguaio do Palmeiras: a Roma, de José Mourinho.









A imprensa brasileira refere que o jogador orientado por Abel Ferreira ganhou pretendentes depois da nega do brasileiro Alex Telles (Manchester United). Mourinho quer um lateral para substituir o lesionado Spinazzola e Viña surge bem cotado.





Leia também Pote é candidato ao lugar de Cristiano Ronaldo na Juventus O FC Porto, por sua vez, já terá mostrado interesse no internacional uruguaio de 23 anos e ficou a saber que o Palmeiras está disposto a vender, mas nunca por um valor inferior aos 10 milhões de euros. Uma verba não muito elevada mas que os dragões querem fazer baixar. Os próximos dias serão decisivos.

Entretanto, esta quinta-feira ficou a saber-se que o FC Porto fará um jogo de preparação com a Roma, no dia 28, no Algarve, no decorrer do estágio de pré-epoca dos azuis-e-brancos.