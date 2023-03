FC Porto e Sporting Braga defrontam-se hoje com segundo lugar da I Liga em jogo

O FC Porto desloca-se este domingo ao reduto do Sporting de Braga, na 25.ª jornada da I Liga de futebol, procurando recolocar-se a oito pontos do líder Benfica e consolidar o segundo lugar, que os minhotos alcançam se vencerem.

Na 'pedreira', pelas 18h00, está o segundo lugar em jogo, com os 'dragões', com 57 pontos, em busca de reforçar esta posição, de acesso direto à fase de grupos da Liga dos Campeões da próxima temporada, e os bracarenses, com 55, de ultrapassarem o rival.

Na 'ressaca' da eliminação da 'Champions', nos oitavos de final ante o Inter de Milão, os comandados de Sérgio Conceição sabem ainda que o líder Benfica já venceu, no sábado em casa com o Vitória de Guimarães (5-1), e por isso colocou, provisoriamente, em 11 os pontos de diferença entre os dois primeiros postos do campeonato.

Sem o quarto classificado Sporting, que adiou o encontro em casa do Gil Vicente para 05 de abril, devido à participação na Liga Europa, a jornada prossegue também com o Casa Pia a tentar alcançar o Arouca no sexto lugar, o que consegue se vencer o Marítimo, pelas 15:30, em Lisboa.

Os madeirenses estão no 16.º posto, de play-off de descida, e foram alancados pelo Paços de Ferreira, que 'empatou' os arouquenses (1-1) no sábado, precisando de somar pontos para sair da situação em que se encontram.

Às 20h30, o Boavista entra em campo para seguir 'colado' ao Rio Ave, oitavo, depois de os vila-condenses terem vencido em casa do Santa Clara (2-0) na abertura da ronda, face a um Famalicão que soma os mesmos pontos e tem os mesmos objetivos.

Programa da 25.ª jornada:

- Sexta-feira, 17 mar:

Santa Clara - Rio Ave, 0-2

- Sábado, 18 mar:

Portimonense - Vizela, 0-1.

Arouca - Paços de Ferreira, 1-1.

Benfica - Vitória de Guimarães, 5-1.

Estoril Praia - Desportivo de Chaves, 0-2.

- Domingo, 19 mar:

Casa Pia - Marítimo, 15h30.

Sporting de Braga - FC Porto, 18h00.

Boavista - Famalicão, 20h30.

- Quarta-feira, 05 abr:

Gil Vicente - Sporting, 20h15.