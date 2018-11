Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Porto e Sporting de Braga discutem liderança no Dragão

Líderes com 21 pontos, o vencedor do embate isola-se na frente do campeonato.

O FC Porto e o Sporting de Braga discutem este sábado, no estádio do Dragão, a liderança da I Liga de futebol, em jogo da 10.ª jornada da prova.



Líderes com 21 pontos, o vencedor do embate isola-se na frente do campeonato, sendo que o empate mantém as duas equipas na frente da prova, mas com a possibilidade de serem alcançadas pelo Sporting, caso vença no domingo na receção ao Desportivo de Chaves.



Além do embate no Dragão, agendado para as 20h30, realizam-se este sábado mais três jogos, com realce para o dérbi madeirense entre Nacional e Marítimo, na Choupana.



A ronda encerra no domingo com mais três jogos, com realce para a deslocação do Benfica a casa do Tondela.



Na sexta-feira, disputaram-se os dois jogos de abertura da jornada, com o Moreirense a vencer na receção ao Portimonense por 2-0 e o Vitória de Setúbal a bater em casa o Feirense por 2-1.