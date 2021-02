Sporting já chegou ao palco do encontro que pode ser decisivo para os leões. Veja as imagens

Ao minuto Atualizado a 27 de fev de 2021 | 19:39

19:39 | 27/02 Marta Quaresma Ferreira Conheça os onzes de FC Porto e Sporting Conheça as escolhas iniciais de Sérgio Conceição e Rúben Amorim para o Clássico aqui

19:20 | 27/02 Marta Quaresma Ferreira Sporting chega ao palco do Clássico A equipa sportinguista também já está no Estádio. A carregar o vídeo ... A equipa sportinguista também já está no Estádio.

19:04 | 27/02 Marta Quaresma Ferreira Sporting a caminho do estádio Os leões também já estão a caminho do Estádio do Dragão. Sporting a caminho do estádio FOTO: CMTV Os leões também já estão a caminho do Estádio do Dragão.

18:58 | 27/02 Marta Quaresma Ferreira FC Porto já está no Estádio do Dragão O FC Porto já chegou ao Estádio, onde se disputa o Clássico desta noite. A carregar o vídeo ... O FC Porto já chegou ao Estádio, onde se disputa o Clássico desta noite.

18:37 | 27/02 Marta Quaresma Ferreira FC Porto a caminho do Dragão O FC Porto já se encontra a caminho do Estádio do Dragão. Ao longo do percurso é visível o apoio dos adeptos azuis e brancos. FC Porto a caminho do Dragão FOTO: CMTV O FC Porto já se encontra a caminho do Estádio do Dragão. Ao longo do percurso é visível o apoio dos adeptos azuis e brancos.

O FC Porto e o Sporting defrontam-se este sábado num Clássic, pelas 20h30, no Estádio do Dragão.Os leões estão no primeiro lugar da I Liga, com 54 pontos. Já os dragões, seguem na segunda posição com menos 10 pontos.