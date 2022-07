Clássicos na 3.ª e 10.ª jornada, dérbi na Luz à 16.ª. Veja o calendário completo dos jogos

FC Porto e Sporting disputam o primeiro grande clássico da próxima época do futebol português, na 3ª jornada da I Liga. Na 10ª ronda, também no Estádio do Dragão, os atuais campeões recebem o rival Benfica, que, por sua vez, vai receber os leões na 16ª.O calendário da I e II ligas portuguesas de futebol da próxima época, cuja primeira jornada está agendada para o fim de semana de 6 e 7 de agosto, é conhecido esta terça-feira, durante o sorteio das competições profissionais, que também contou com a entrega de prémios.Durante o evento, Darwin, ex-Benfica que rumou para o Liverpool na última janela de transferências, foi eleito o Melhor Jogador do Ano da I Liga. Guga, do Rio Ave, foi o destaque da II Liga.

Vitinha, médio ex-FC Porto vendido ao PSG neste verão, foi considerado o Jovem Jogador do Ano da I Liga, relativamente à temporada passada. Henrique Araújo, do Benfica, recebeu o mesmo título pela performance na II Liga, durante a cerimónia 'Kick-Off 2022/23'.





Os prémios resultaram de uma votação efetuada pelos treinadores e capitães das 18 equipas que disputam cada uma das provas.