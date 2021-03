FC Porto em alerta contra ressaca da UEFA

No FC Porto festejamos títulos, não vitórias." Esta ideia já foi defendida várias vezes por Sérgio Conceição na esfera pública e é essa a mensagem que o treinador tem passado aos seus jogadores depois de terem eliminado a Juventus na Champions, assegurando a passagem aos quartos de final. O treinador e a sua equipa técnica, sabe o Correio da Manhã, querem afastar eventuais sentimentos de triunfalismo do plantel que descambem em facilitismo, mesmo que involuntário, no próximo jogo da Liga.Conceição exige foco máximo para a receção ao Paços de Ferreira, no domingo (20h00). Até porque o adversário não é fácil (é 5º na Liga e venceu na 1ª volta por 3-2). O técnico está consciente do facto de que o jogo com a Juventus exigiu muito dos jogadores, física e psicologicamente. À dificuldade de enfrentar o nove vezes campeão italiano juntou-se o prolongamento, jogando 66 dos 120 minutos com menos um jogador devido à expulsão de Taremi.Mas nenhuma destas circunstâncias servirá de desculpa para um resultado negativo frente ao Paços. Tem sido dito aos jogadores que, para experienciarem mais jogos como o de Turim na próxima época, é preciso selar o apuramento para a Champions. E isso passa por manter a pressão sobre o Sp. Braga, que está a 1 ponto de distância no 2º lugar. Os resultados nos jogos a seguir à Champions servem de alerta: uma derrota (a da 1ª volta com o Paços) e em seis vitórias cinco foram pela margem mínima.O FC Porto abriu um inquérito disciplinar ao oficial de ligação aos adeptos. Fernando Saul chamou "porco" a Cristiano Ronaldo nas redes sociais, embora tenha pedido desculpas mais tarde.O Tribunal Arbitral do Desporto manteve a multa de 20 910 € ao FC Porto por críticas ao videoárbitro Bruno Esteves num jogo entre Portimonense e Benfica (2-2) da temporada passada."Em Turim, outros heróis construíram mais uma página notável no nosso percurso europeu. A eliminação da Juventus [...] só foi possível porque equipa técnica e jogadores souberam transportar para o relvado o verdadeiro ADN do FC Porto", escreveu Pinto da Costa na revista do clube. O presidente recordou ainda Quintana, "um verdadeiro herói" na baliza da equipa de andebol que morreu aos 32 anos.