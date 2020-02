FC Porto em marcha lenta conquista lugar no Jamor

O FC Porto garantiu esta quarta-feira a presença na final da Taça de Portugal, onde vai defrontar o Benfica (dia 24 de maio), ao vencer esta quarta-feira o Ac. Viseu por 3-0, na segunda mão das meias-finais da prova, depois do empate (1-1) verificado na primeira mão .Sérgio Conceição só manteve quatro jogadores no onze que derrotou o Benfica (3-2), nomeadamente Alex Telles, Corona, Uribe e Luis Díaz. A equipa entrou em ritmo lento e à espreita do erro do adversário para chegar ao golo. E foi isso que aconteceu. Quando Mathaus se precipitou e colocou a mão nas costas de Zé Luís, que sentiu o contacto e projetou-se para o chão. Penálti. Na conversão da grande penalidade, Alex Telles acabou por fazer o 1-0.O dragões mantiveram o ascendente ofensivo na partida, mas sem pressa. Os viseenses encararam a partida com dignidade e chegaram a criar embaraços aos centrais portistas, Mbemba e Diogo Leite.A tentativa de subir no terreno criou mais espaços junto à sua baliza e os portistas aproveitaram com um punhado de ocasiões de golo, por Luis Díaz, Zé Luís e até Manafá.Na etapa complementar, a equipa da II Liga tentou surpreender os dragões. Sempre com grande dignidade, jogou o jogo pelo jogo. Mas esse atrevimento teve um preço: a derrota.Zé Luís fez o 2-0, com um cabeceamento sem oposição na área, após assistência de Alex Telles. Sérgio Oliveira entrou e acabou por matar as pretensões viseenses, com o 3-0. O lance foi anulado pelo árbitro auxiliar, por alegado fora de jogo, mas o vídeo-árbitro acabou por validar o golo portista.João Rafael Koehler garantiu aoque não é candidato à presidência do FC Porto. "Sou adepto, sócio, acionista e investidor, sempre que o clube precisa, mas não mais do que isso. Nem sequer há eleições marcadas", explica o antigo presidente da Associação de Jovens Empresários, lembrando, contudo, ter sido convidado "por vários grupos de portistas não organizados".