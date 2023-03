Foi com sofrimento mas justa a vitória desta sexta-feira do FC Porto frente ao Estoril, dias antes da decisão nos oitavos de final da Liga dos Campeões com o Inter Milão, também no Dragão.



Primeiros 45 minutos com poucos motivos de interesse a não ser os três golos. O FC Porto, com várias alterações no onze, foi sempre melhor diante de um Estoril que defendeu quase sempre junto à sua área e só por duas vezes tentou o contra-ataque.









