O FC Porto não foi além de um empate a zero frente ao Casa Pia no Jamor e acabou por cair para o terceiro lugar da Liga, atrás de Benfica e Sp. Braga.



O FC Porto entrou com tudo em busca do golo, mas esbarrou na bem organizada defesa do Casa Pia. Jogadores seguros, sem tremer e acima de tudo solidários.









Ver comentários