FC Porto empata na receção ao Mafra na estreia na Taça da Liga

O FC Porto recuperou, esta sexta-feira, de uma desvantagem de dois golos, mas não foi além de um empate 2-2 na receção ao Mafra, em jogo da primeira jornada do Grupo da prova, disputado no Estádio do Dragão, no Porto.

A equipa da II Liga começou a desenhar a surpresa aos 16 minutos, quando Ença Fati inaugurou o marcador para os mafrenses, tendo Gui Ferreira, na conversão de uma grande penalidade, aos 42, ampliado a vantagem ainda antes do intervalo.

O FC Porto arrancou da melhor maneira a segunda parte, com um golo de Pepê, aos 48 minutos, e chegou a sonhar com a reviravolta completa, quando Toni Martinez, aos 70, igualou a contenda, mas já não conseguiu evitar o empate.

Com este resultado, o Grupo A fecha a primeira jornada com todas as equipas empatadas com um ponto e o mesmo número de golos, depois de o Desportvo de Chaves ter empatado em casa do Vizela, também a 2-2.