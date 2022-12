FC Porto entra a matar no Dragão

Uma entrada a matar do FC Porto permitiu resolver o jogo logo aos 45 segundos, quando Toni Martínez fez o golo que lançou a equipa de Sérgio Conceição na vitória (4-0) sobre o Vizela e garantiu os quartos de final da Taça da Liga, onde defronta o Gil Vicente.O avançado espanhol dos dragões entrou com tudo na partida e fruto da pressão que exerceu junto da defesa vizelense acabou por marcar o primeiro golo. Esse tento garantiu tranquilidade ao FC Porto, mas acicatou o Vizela.A reação foi quase imediata e surgiu através de Kiko Bondoso e Nuno Moreira, com um falhanço incrível de baliza aberta. O árbitro assinalou, erradamente, fora de jogo.Os dragões cresceram e criaram perigo com remates de Toni Martínez e Galeno.Na etapa complementar, Sérgio Conceição colocou os pesos-pesados, Otávio, Taremi e Evanilson, e o golo não tardou, desta feita por Galeno, após assistência de Grujic.O FC Porto estava imparável e Wendell aumentou a contagem num livre estudado, após um toque de Pepê.Taremi também fez o gosto ao pé na conversão de um penálti a a castigar uma falta de Kiki Afonso sobre Evanilson.Triunfo justo e incontestável.Tem mérito no golo pela pressão que fez junto do guarda-redes, depois no lateral e outra vez no guardião. Forçou o erro e, apesar de ter escorregado, ainda conseguiu marcar o golo aos 45 segundos.Um falhanço de Buntic num domínio de bola logo no primeiro minuto acabou por traçar o destino do jogo. Toni Martínez aproveitou e inaugurou o marcador. Um lance que condicionou o guarda-redes.Um fora de jogo mal assinalado a Nuno Moreira podia ter consequências maiores se a emenda do vizelense tivesse ido para dentro da baliza. Bem ao assinalar penálti de Kiki Afonso sobre Evanilson.