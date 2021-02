FC Porto entre o despiste e o travão de mão frente ao Boavista

O resgate ficou a meio. O FC Porto esteve a perder 0-2 com o Boavista, conseguiu recuperar a esperança, marcou um penálti, falhou outro e viu o filho do treinador a ser fulcral num 3-2 que, depois de lágrimas de festa, foi anulado pelo VAR por mão de Evanilson. Via aberta para o Sporting, que pode ficar com dez pontos de vantagem na liderança.









O que se passou no final não apaga o desastre portista da primeira parte. Retiradas as faixas “Basta!” das bancadas, o FC Porto esqueceu-se de juntar futebol aos protestos. Não há melhor resumo do que dizer que o Boavista ganhava por 0-2 e o melhor jogador da casa era Marchesín. As apostas iniciais de Conceição saíram ao lado - os jovens Leite, Fábio Vieira e João Mário seriam sacrificados ao intervalo. Aos 2’, o Boavista aproveitou a avenida que foi a ala esquerda dos dragões e Elis só não marcou porque Marché não deixou. Mas o argentino já nada pôde fazer na cabeçada de Porozo, num canto. 0-1.

Com uma ou outra exceção, o perigo era sempre criado pelo Boavista. Elis e o guardião argentino repetiram o duelo (31’), mas o avançado marcou mesmo em cima do descanso em nova jogada com a defesa portista a dormir. 0-2 e escândalo.





Entraram Zaidu, Grujic e Otávio, e o FC Porto melhorou, até porque seria difícil piorar. E até marcou relativamente rápido. Lance algo confuso e um remate de Taremi a desviar em Porozo e a trair Léo. Renascia a esperança portista. Só que o golo não trouxe um acréscimo de inspiração - Sérgio chamou Evanilson e o filho, Francisco Conceição, e o miúdo de 18 anos foi decisivo para mexer com o encontro. O Dragão apertou e teve dois penáltis, Sérgio Oliveira marcou um e atirou outro ao poste. Depois, ‘Chico’ abriu a defesa e o lance deu 3-2. Festa de pai e filho em lágrimas, mas o espírito santo não estava com o Dragão. O VAR viu a mão de Evanilson. Empate e vida difícil para o campeão nacional.