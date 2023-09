FC Porto estreia-se em 'casa' do Shakhtar Donetsk

O FC Porto, vice-campeão português, faz esta terça-feira a estreia na fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol, frente ao campeão ucraniano Shakhtar Donetsk, numa partida jogada em Hamburgo, devido à guerra na Ucrânia.

O FC Porto parte esta terça-feira para a 26.ª presença na fase de grupos da Liga dos Campeões em futebol, o mesmo número de presenças de Bayern Munique, no terceiro lugar do ranking, apenas atrás de FC Barcelona e Real Madrid, ambos com 27.

Para o encontro com os ucranianos, o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, não vai poder contar com Iván Marcano, Danny Namaso e Evanilson, todos lesionados, e com Pepê, castigado.

Pela sexta vez no comando dos 'dragões' na Liga dos Campeões - falhou em 2019/20 -, Conceição vai tentar em Hamburgo algo que nunca conseguiu, vencer o encontro inicial da fase de grupos, embora apenas tenha falhado a presença na fase a eliminar uma vez.

O Shakhtar Donetsk está pela sétima vez consecutiva na fase de grupos da 'Champions', encontrando os 'azuis e brancos' pela quinta vez na prova, procurando ainda a primeira vitória, após duas derrotas e dois empates.

O encontro do Grupo H está marcado para as 20h00, à mesma hora que o FC Barcelona, campeão espanhol, recebe o Antuérpia, que se sagrou campeão na Bélgica na última temporada e faz a estreia na Liga dos Campeões.

O italiano Davide Massa foi o árbitro nomeado pela UEFA para dirigir o encontro entre os 'dragões' e os ucranianos.

O campeão Benfica recebe o Salzburgo, na quarta-feira, em jogo do Grupo D, no mesmo dia em que o Sporting de Braga joga em casa com o Nápoles, na 'poule' C.