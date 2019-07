FC Porto faz proposta de 10 milhões de euros por Trapp

Tempo de decisões para o reforço da baliza do FC Porto. Os dragões estão a preparar uma proposta de 10 milhões de euros para conseguirem contratar o guarda-redes alemão Kevin Trapp ao PSG, apurou oO jogador de 29 anos é o alvo prioritário da SAD, que pretende uma resposta imediata do clube parisiense e do jogador. Os dragões querem contar com Trapp na estreia oficial diante do Krasnodar no dia 7 de agosto (primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões) e estão dispostos a subir a proposta dos seis para os dez milhões de euros.Depois de falhadas as transferências de Keylor Navas e de Gerónimo Rulli para o Dragão, Trapp passou a ser o principal objetivo do FC Porto para a baliza. O Eintracht Frankfurt, clube em que alinhou na última época o guarda-redes internacional alemão (cedido pelo PSG), também já manifestou interesse em contratar, em definitivo, o jogador.Trapp seguiu ontem com a equipa francesa para a China, no estágio de pré-temporada, apesar de não ser, à partida, primeira escolha para o técnico Thomas Tuchel.Diogo Costa e Vaná têm sido as escolhas do técnico Sérgio Conceição nos duelos de pré-época. O técnico quer ter mais uma opção.O FC Porto está atento a Fábio Coentrão (ex-Sporting). O lateral-esquerdo de 31 anos está sem clube. Recusou ir para o PAOK (Grécia) e pode ser contratado pelos dragões a custo zero.