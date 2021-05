A nega dada por Sérgio Conceição ao Nápoles dá nova esperança à SAD do FC Porto, no sentido de convencer o treinador a permanecer no Dragão. Pinto da Costa está disposto a fazer um esforço financeiro (entenda-se salário e reforços) de forma a não perturbar a preparação para a nova época, cenário que inevitavelmente acabaria por acontecer com a chegada de um novo técnico ao Dragão.





Segundo apurou o CM, Conceição estava decidido a aceitar a proposta do Nápoles (11 milhões de euros por duas épocas). E o clube estava pronto para anunciar o acordo. Contudo, o projeto sofreu um revés com a não qualificação dos napolitanos para a Champions (inclusivamente para as pré-eliminatórias), situação que ficou definida na última jornada da Série A. Esta segunda-feira mesmo, Aurelio De Laurentis, presidente do Nápoles, negou a existência de qualquer acordo com Conceição, mas é tido como certo que esta posição tem apenas a ver com a gestão interna do dossiê, pois de outra forma o futuro técnico do clube chegaria com o rótulo de ‘segunda escolha’. Este volte-face deu novo alento ao FC Porto para manter Conceição.



Atentos ao mercado







Apesar de tentar a continuidade de Sérgio Conceição, o FC Porto tem em carteira alguns nomes para o caso de uma possível saída do atual técnico.

Peglow a caminho



João Peglow, médio ofensivo de 19 anos do Internacional de Porto Alegre, está perto de ser reforço do FC Porto, por empréstimo, mas com opção de compra de 5 milhões de euros.





Otávio: "Voltar mais fortes"

“Mais uma época finalizada. Agora é descansar e voltar mais fortes para a próxima época e para também voltarmos ao nosso lugar”, escreveu ontem Otávio na sua conta do Twitter. Um indício de que o médio não deverá sair neste defeso.