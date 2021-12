A eliminação do FC Porto na fase de grupos da Liga dos Campeões implica uma perda de receita face à época passada que ronda os 30 milhões de euros. É um buraco nas contas que os portistas terão de resolver de duas formas: com um reforço da venda de jogadores e uma campanha de luxo na Liga Europa. A verba necessária com a primeira alternativa estará sempre dependente do sucesso alcançado com a segunda.